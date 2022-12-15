З початку доби Росія 16 разів обстрілювала Херсон, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

"Під час чергового російського обстрілу Херсона сьогодні снаряд поцілив у пункт допомоги Червоного Хреста. Загинула жінка – парамедик, волонтерка. Мої співчуття рідним... Лише від початку цієї доби Росія вже понад 16 разів обстріляла Херсон! Лише за один день! І так – щодня. Сьогодні знову обстрілювалися громади Харківської області...", - заявив президент.

За словами Зеленського, як і раніше важкі бої тривають на Донбасі.

"Сьогодні на Донбасі, як і в усі попередні тижні, тривають жорстокі російські атаки. Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони...", - йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

За добу 14 грудня окупанти здійснили 86 обстрілів по території Херсонщини, уражено житлові квартали, школу будівлю ОДА та суднобудівний завод.

Тоді ж через російську агресію в Херсоні загинув 8-річний хлопчик.

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