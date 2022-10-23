На Хмельниччині відновили електроживлення. На Черкащині, Рівненщині й Волині роботи тривають

Про це заявлено на офіційному фейсбуці "Укренерго".

"Укренерго" відновило живлення Хмельниччини після масованого ракетного удару російського агресора 22 жовтня. Також тривають роботи для відновлення енергопостачання Рівненщини, Черкащини та на Волині", - йдеться у повідомленні.

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"Наразі по всій країні 70 наших ремонтних бригад ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів", - наголошують у компанії.

Довідка

У суботу, 22 жовтня, РФ випустила по Україні 40 ракет та 16 дронів-камікадзе. При цьому 20 ракет і 11 "шахідів" було збито.

Цілями російських ракет і безпілотників, як і протягом останніх двох тижнів, була об'єкти української електроенергетики.

Згідно із оцінкою колишнього міністра палива та енергетики Івана Плачкова, протягом 22 жовтня без електрики лишилося 1,5 млн українських абонентів.

За словами ексміністра, на Хмельниччині залишилось без світла десь 650 тисяч, на Миколаївщині - 200 тисяч, на Черкащині - 250 тисяч абонентів.

"Підкреслюю, це був масований удар по підстанціях, по лініях електропередачі. І це агонія режиму Путіна, і це останнє, що вони можуть зробити", - наголосив Плачков.

Почалися масові відключення від живлення абонентів.

Як попереджають місцевs органи влади, у деяких випадках йтиметься про знеструмлення не на кілька годин, а на кілька діб (як, наприклад, у місті Ковелі Волинської області).

Директор EIR Center Олександр Харченко оцінює атаку росіян на елекроенергетику України, що триває останні два тижні, як "спланований російськими енергетиками терористичний акт, який має на меті знищити нашу енергосистему". На його думку, метою Кремля є "повне вимкнення електрики в нашій країні".

На думку радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, ударами по критичній інфраструктурі України Кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи.

У Польщі вже очікують на прибуття цієї зими до 800 тис. біженців з України.

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