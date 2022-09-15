На Київщині у кар'єрі завтра проводитимуть вибухові роботи
Завтра, 16 вересня, на Ольшаницькому родовищі гранітів Білоцерківського району будуть проводитися вибухові роботи. Мешканці можуть чути вибухи з 09:00 до 16:00
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у телеграмі.
"Завтра, 16 вересня, з 09:00 до 16:00 на Ольшаницькому родовищі гранітів Білоцерківського району заплановано проведення вибухових робіт. У зв'язку з цим в області можливо чути вибухи", - пише ОВА.
Також мешканців просять зберігати спокій та слідкувати за інформацією з офіційних джерел.
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