На Київщині знайшли тіло чоловіка, який загинув під час окупації
Тіло загиблого виявили в технічному колодязі обабіч Житомирської траси
Про це інформує начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
Стало відомо, що 4 серпня робітник дорожньої служби повідомив про виявлення ним тіла чоловіка. Тіло знаходилось у заповненому водою люкові на узбіччі Житомирської траси поблизу села Березівка.
Як передає Нєбитов, правоохоронці оглянули тіло та встановили, що чоловік загинув у кінці лютого — на початку березня 2022 року.
Прикмети загиблого наступні: темне волосся, був одягнений у зимовий одяг чорного кольору, брюки, куртку та кофту, чорне взуття.
Про будь-яку наявну інформацію правоохоронці закликають повідомляти на спецлінію "102".
"На сьогодні ми вже, на жаль, маємо тіла 1348 осіб цивільних загиблих унаслідок агресії РФ", - розповів в етері телемарафону начальник ГУНП.
За словами Нєбитова, наразі близько 300 людей вважаються зниклими безвісти, водночас 216 виявлених тіл залишаються нерозпізнаними.
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