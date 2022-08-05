На Київщині знайшли тіло чоловіка, який загинув під час окупації

Про це інформує начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Стало відомо, що 4 серпня робітник дорожньої служби повідомив про виявлення ним тіла чоловіка. Тіло знаходилось у заповненому водою люкові на узбіччі Житомирської траси поблизу села Березівка.

Як передає Нєбитов, правоохоронці оглянули тіло та встановили, що чоловік загинув у кінці лютого — на початку березня 2022 року.

Прикмети загиблого наступні: темне волосся, був одягнений у зимовий одяг чорного кольору, брюки, куртку та кофту, чорне взуття.

Про будь-яку наявну інформацію правоохоронці закликають повідомляти на спецлінію "102".

"На сьогодні ми вже, на жаль, маємо тіла 1348 осіб цивільних загиблих унаслідок агресії РФ", - розповів в етері телемарафону начальник ГУНП.

За словами Нєбитова, наразі близько 300 людей вважаються зниклими безвісти, водночас 216 виявлених тіл залишаються нерозпізнаними.

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