На Кіровоградщині російські ракети влучили в об‘єкти енергетичної інфраструктури

Про це повідомили в telegram голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ворожі ракетні удари не минули і нас. 2 прильоти. Вражені об‘єкти енергетичної інфраструктури в Кропивницькому районі. Жертв немає", - йдеться у дописі.

Ворог завдам масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

У Києві у вівторок, 15 листопада, пролунали вибухи, унаслідок чого пошкоджено три житлові будинки.