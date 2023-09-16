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На лінії фронту неповнолітні іноді евакуюються самостійно, - правозахисниця Касьянова

16 вересня, 2023 субота
18:08
Війна з Росією діти, війна

Дар’я Касьянова, програмна директорка "СОС Дитячі Містечка", голова правління "Української мережі за права дитини" розповіла про те, що на лінії фронту неповнолітні іноді евакуюються самостійно

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"В Україні 10 років війна і ми в тому числі працювали з початку війни 2014-2015 роки Луганська область, таких випадків було, на жаль багато, ми знаємо сім'ї, а яких народжувалися діти до лінії фронту. І зараз теж саме відбувається, на жаль, є сім'ї, які відмовляються їхати, які не хочуть виїжджати з дітьми", - зазначила вона.

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Касьянова додала, що існує механізм, який передбачає, що дитину вивозять з кимось одним з дорослим - законним представником.

"Тому, що, на жаль, вивезти дитину без батьків, без дорослих - неможливо. Я часто спілкуючись з військовими, які роблять ці евакуації, воно кажуть, що це дуже складно емоційно - забирати від мами дитину й дуже складно прийняти таке рішення. Якщо це дійсно питання стосується питання безпеки дитини, то іноді буває, що навіть діти самі виїжджають, а потім виїжджала мама", - наголосила вона.

Окрім цього, Касьянова зазначила, що, на жаль, є міжнародне гуманітарне право, яке забороняє вилучати дітей, навіть якщо вони знаходяться на тих територіях, де не може знаходитися сім'я з дітьми.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. Також він сказав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

У держдумі РФ заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.

Від З березня, коли було утворено Координаційний штаб із питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану, до України з Росії повернули загалом 386 неповнолітніх.

Суспільство
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
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