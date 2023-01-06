На Луганщині загинув учасник Майдану, ветеран АТО, доброволець Сергій Калина
На Луганщині загинув Сергій Калина – учасник Майдану, який із перших днів повномасштабного вторгнення Росії пішов захищати Батьківщину
Про це повідомив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.
"Надійшла сумна звістка! На Луганщині загинув наш побратим по SPILNO.tv, учасник Майдану, ветеран АТО, доброволець Сергій Калина. Він був щирим, відкритим і небайдужим. Боровся з корупцією у рідному Самборі, намагався допомагати побратимам-атовцям... З перших днів великого вторгення Росії поповнив лави тероборони і пішов на фронт", - написав він.
Також Кулик зазначив, що Калина передавав інформацію про злочини росіян на окупованих територіях Харківщини і збирав кошти на броню для побратимів.
- 3 січня стало відомо, що на війні загинув громадський діяч, член Спілки української молоді та майданівець Олег Юрченко.
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