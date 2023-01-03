На війні загинув майданівець Олег Юрченко

Про це написав у фейсбук колишній керівник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

"Загинув Олег Юрченко. Один з тих, кого з певністю можна причислити до найкращих українців. Він був (як важко писати в минулому часі) розумним, сильним, відважним", - написав він.

В'ятрович зауважив, що Олег Юрченко був батьком 5 дітей, був активний в громадському житті, член Спілки української молоді, майданівець, "який після перемоги Майдану пішов на державну службу будувати Україну, а потім на військову захищати її".

"Без таких як Олег важко буде піднімати країну після перемоги у війні. Але ми зробимо це, зокрема в пам’ять таких як він, яким завдячуємо наближенню цієї перемоги", - наголосив він.