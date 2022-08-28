На Луганщину заходять нові підрозділи вагнерівців та бурятів, - голова Сєверодонецької РА Власенко
Голова Сєверодонецької РА Роман Власенко розповів, що на Сході країни збільшується концентрація сил ворога
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Бойові дії тривають на кордоні Луганщини та Донеччини - це Бахмутський напрямок. РФ підтягує резерви. На Луганщину заходять нові підрозділи вагнерівців та бурятів, вони планують рухатися у бік Донеччини. Попереду нас чекають запеклі бої", - зауважив Власенко.
За його словами, бої точаться навколо Соледара, але російська армія не вийшла на адміністративні кордони Луганщини.
"Ворог використовує ракети та артилерію, руйнує інфраструктуру Соледара, Бахмута, Зайцеве", - зазначив Власенко.
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