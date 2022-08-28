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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Луганщину заходять нові підрозділи вагнерівців та бурятів, - голова Сєверодонецької РА Власенко
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На Луганщину заходять нові підрозділи вагнерівців та бурятів, - голова Сєверодонецької РА Власенко

28 серпня, 2022 неділя
13:29
війна з Росією окупанти орки танк рф

Голова Сєверодонецької РА Роман Власенко розповів, що на Сході країни збільшується концентрація сил ворога

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Бойові дії тривають на кордоні Луганщини та Донеччини - це Бахмутський напрямок. РФ підтягує резерви. На Луганщину заходять нові підрозділи вагнерівців та бурятів, вони планують рухатися у бік Донеччини. Попереду нас чекають запеклі бої", - зауважив Власенко.

За його словами, бої точаться навколо Соледара, але російська армія не вийшла на адміністративні кордони Луганщини.

"Ворог використовує ракети та артилерію, руйнує інфраструктуру Соледара, Бахмута, Зайцеве", - зазначив Власенко.

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