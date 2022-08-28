Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Бойові дії тривають на кордоні Луганщини та Донеччини - це Бахмутський напрямок. РФ підтягує резерви. На Луганщину заходять нові підрозділи вагнерівців та бурятів, вони планують рухатися у бік Донеччини. Попереду нас чекають запеклі бої", - зауважив Власенко.

За його словами, бої точаться навколо Соледара, але російська армія не вийшла на адміністративні кордони Луганщини.

"Ворог використовує ракети та артилерію, руйнує інфраструктуру Соледара, Бахмута, Зайцеве", - зазначив Власенко.

23 серпня повідомлялося, що Росія продовжує формувати нові "добровольчі" загони та обіцяє найманцям зарплати у понад $3 тис.

Американські аналітики переконані, що новий 3-й армійський корпус не допоможе Росії відновити темпи наступу на Донбасі, оскільки переважно сформований із найманців без бойового досвіду

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb