На Луганщину воювати прибули зеки, які грабують людей, - Генштаб
Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат і поповнювати своє військо мобілізованими в’язнями
Про це повідомив Генштаб.
"За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб. Відзначаються численні факти пограбувань та мародерства. Не виключається, що значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.
- Генштаб повідомляв, що завербовані російські військові з місць позбавлення волі, після отримання зброї залишають свої підрозділи і намагаються повернутись на територію Росії.
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