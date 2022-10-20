На Луганщину воювати прибули зеки, які грабують людей, - Генштаб

Про це повідомив Генштаб.

"За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб. Відзначаються численні факти пограбувань та мародерства. Не виключається, що значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.

Генштаб повідомляв, що завербовані російські військові з місць позбавлення волі, після отримання зброї залишають свої підрозділи і намагаються повернутись на територію Росії.

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