Про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вдень, 9 липня, близько 11:40 та 12:40 були обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважно по відкритих територіях домогосподарств. Троє людей поранено", - написав Кім.



Близько десятої ранку в Миколаївському районі зафіксували обстріли в селищі Засілля, зруйновані господарські споруди.



Також вночі, 9 липня, у Березнегуватській громаді рашисти продовжують обстрілювати села по лінії розмежування - Мурахівка, Любомирівка та селище Березнегувате.



Інформація щодо жертв і руйнувань уточнюється.

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. 9 липня рашисти завдавали удару по обласному центру, а 8 липня - внаслідок ворожих снарядів загорілися поля та ліси.

Ранком суботи, 9 липня 2022 року, окупанти обстріляли Миколаїв.

На Миколаївщині 7 червня від російських обстрілів загинули дві людини, загорілися поле та підстилки у двох лісництвах.

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