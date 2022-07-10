На Миколаївщині рашисти обстріляли приватні будинки, троє людей поранено
9 липня у Баштанському районі Миколаївської області російські окупанти відкрили вогонь по будинках мирного населення. Три людини постраждало
Про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Вдень, 9 липня, близько 11:40 та 12:40 були обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважно по відкритих територіях домогосподарств. Троє людей поранено", - написав Кім.
Близько десятої ранку в Миколаївському районі зафіксували обстріли в селищі Засілля, зруйновані господарські споруди.
Також вночі, 9 липня, у Березнегуватській громаді рашисти продовжують обстрілювати села по лінії розмежування - Мурахівка, Любомирівка та селище Березнегувате.
Інформація щодо жертв і руйнувань уточнюється.
- Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. 9 липня рашисти завдавали удару по обласному центру, а 8 липня - внаслідок ворожих снарядів загорілися поля та ліси.
- Ранком суботи, 9 липня 2022 року, окупанти обстріляли Миколаїв.
- На Миколаївщині 7 червня від російських обстрілів загинули дві людини, загорілися поле та підстилки у двох лісництвах.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.2Продаж 36.49
- Актуальне
- Важливе