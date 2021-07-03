На набережній в окупованої Євпаторії згоріло кафе

Євпаторійців обурювало, що в черговий раз у людей відбирають пляж заради сумнівного громадського харчування та як взагалі можна було дати дозвіл на це кафе, передає Еспресо.TV.

"Заклад розташовувався на пляжі колишнього санаторію "Ударник", прямо на піску, забираючи у відпочивальників частина пляжу. По сусідству знаходиться аварійна будівля колишнього медпункту", - наводить подробиці портал АРК.







У соціальних мережах пожежа не викликала суму серед жителів Євпаторії:



"Щось часто стали в Євпаторії кафешки горіти останні рік-два. Якась нездорова обстановочка. 90-і повернулися";



"100% повернулися! Хіба що ні палять з пістолетів та автоматів так відкрито, а в іншому – все продають (візьміть ПБК), дарують з хазяйської руки, віджимають. Рекет- не заплатив – спалили";



"Губернатор" Сакського району звільнений, а на когось завели справу щодо будівництва на пляжах на Піщанці. Мабуть, краще спалити кафе і утриматися на своєму місці";



"Всіх гнати з пляжів. Це дитячий курорт".

Нагадаємо, на Арабатській стрілці діє нове термальне джерело.



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