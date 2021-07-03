На набережній в окупованої Євпаторії згоріло кафе
В Євпаторії на набережній імені Горького згоріло скандальне кафе “Ой, ой-ой”. Ще при будівництві цього закладу кипіли пристрасті серед місцевих жителів
Євпаторійців обурювало, що в черговий раз у людей відбирають пляж заради сумнівного громадського харчування та як взагалі можна було дати дозвіл на це кафе, передає Еспресо.TV.
"Заклад розташовувався на пляжі колишнього санаторію "Ударник", прямо на піску, забираючи у відпочивальників частина пляжу. По сусідству знаходиться аварійна будівля колишнього медпункту", - наводить подробиці портал АРК.
У соціальних мережах пожежа не викликала суму серед жителів Євпаторії:
"Щось часто стали в Євпаторії кафешки горіти останні рік-два. Якась нездорова обстановочка. 90-і повернулися";
"100% повернулися! Хіба що ні палять з пістолетів та автоматів так відкрито, а в іншому – все продають (візьміть ПБК), дарують з хазяйської руки, віджимають. Рекет- не заплатив – спалили";
"Губернатор" Сакського району звільнений, а на когось завели справу щодо будівництва на пляжах на Піщанці. Мабуть, краще спалити кафе і утриматися на своєму місці";
"Всіх гнати з пляжів. Це дитячий курорт".
- Нагадаємо, на Арабатській стрілці діє нове термальне джерело.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.14Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе