На платформі Netflix показали український трейлер фільму "Плазуни"
Американський провайдер медійних послуг Netflix показав трейлер до кримінальної драми "Плазуни" українською мовою
Про це пише пресслужба.
Фільм "Плазуни" показує жахливу таємницю, яку розкриває детектив із маленького містечка під час розслідування жорстокого вбивства.
Стрічка обіцяє бути напруженим трилером з елементами фантастики й жахів.
Головний герой Бенісіо дель Торо - детектив. У фільмі також знялися Джастін Тімберлейк як його напарник і Алісія Сільверстоун як журналістка, яка допомагає їм розкрити правду.
Прем’єра фільму відбудеться 6 жовтня на Netflix.
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