На розгляд комітету Ради надійшов законопроєкт про врегулювання ротації військових на фронті

На сайті Верховної Ради України зареєстрували законопроєкт №10194 про внесення змін до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо нормативного врегулювання процесу заміни (ротації) особового складу військовослужбовців, які знаходяться в зоні бойових дій.

У пояснювальній записці пишуть, що саме поняття "ротації" є, проте чітких вимог до підстав, строків та порядку немає, це має встановлювати командування на свій розсуд.

"Як доведено фахівцями у сфері психології та психіатрії, заміна особового складу, що перебуває на передовій, має бути здійснена не пізніше 25-30 діб активної участі в бойових діях", - йдеться в документі.

Коли радять робити ротацію на фронті

У пораднику для офіцерів та сержантів "Формування психологічної готовності військовослужбовців до виконання завдань антитерористичної операції", затвердженому начальником Генерального штабу, головнокомандувачем ЗСУ (з 03 липня 2014 року по 21 травня 2019 року) Віктором Муженком, зазначено, що після 10-20 днів бойових дій пік боєздатності підрозділу досягається, але потім вона катастрофічно падає і через 30-40 днів військових треба виводити на відпочинок. При цьому, через 8-12 місяців воїнам можуть діагностувати гострі невротичні стани, які можуть перешкоджати подальшому виконанню службових обов’язків.

"За майже два роки тривання бойових дій на території України чимало підрозділів фактично знаходяться у зоні бойових дій по 4-6 місяців, від року і більше, а зміна місця їхнього перебування пов’язана з направленням на ще більш важливий напрямок. На прохання військовослужбовців вивести підрозділ для поновлення боєздатності звучить категорична відмова, обґрунтована відсутністю резерву для заміни особового складу. Тому більшість військових продовжують виконувати бойові завдання із впевненістю, що їх замінять або після смерті, або після полону", - пишуть у пояснювальній записці.

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Також наголошується, що деякі підрозділи жодного разу не брали участь у безпосередніх бойових діях, перебуваючи на відносно спокійних напрямках.

"Такий нерівноцінний розподіл бойових спроможностей деморалізує не лише військо, а й їхніх родичів, що втрачають відчуття справедливості та цінності кожного життя в процесі боротьби за незалежність. Таке сталося, зокрема, завдяки недосконалості й виключно декларативному характеру законодавства у сфері морального-психологічного забезпечення особового складу військових формувань. Тому враховуючи нову реальність російської повномасштабної агресії, невизначеність терміну остаточної перемоги, постає необхідність ініціювання процесу із забезпечення кожного військового, що активно виборює нашу незалежність, правом на фізичне та моральне відновлення шляхом вчасного проведення ротації особового складу", - додають у матеріалі.

Станом на 31 жовтня комітет ВРУ отримав текст законопроєкту для ознайомлення. Далі представники голосуватимуть і якщо буде позитивна відповідь, то його висунуть на розгляд в сесійну залу.

Що відомо про відпочинок для військових

24 березня у Верховну Раду України внесли законопроєкт №9142, у якому йшлося, що українці мають право демобілізуватися через 18 місяців з моменту мобілізації. Проте на голосування проєкт закону так і не винесли. Пізніше, 29 березня, народний депутат Олексій Гончаренко ініціював петицію про демобілізацію військових через 18 місяців. На неї й досі немає відповіді Зеленського.

23 жовтня стало відомо, що прохання про надання можливості демобілізуватися військовослужбовцям підтримали понад 25 тисяч українців. Тепер його має розглянути президент.

27 жовтня, у містах України дружини військових, які воюють понад 1,5 року, провели пікети з вимогою демобілізації.