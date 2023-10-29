Військові втомились та потребують ротації: ми можемо залишитись без країни, це повинні усвідомити всі, - офіцер батальйону "Вовки да Вінчі"

Про це заявив старший лейтенант, боєць роти "Гонор" 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка в етері телеканалу "Еспресо".

"Знаєте, вже за більше ніж півтора року військові втомились, хоча мало хто з них пише про це. Побратими, які ще від початку повномасштабного вторгнення в строю, потребують відпочинку. В них запитання: "чим кращі за нас ті, хто навіть не думають про мобілізацію". В розумінні людей які воювали, воюють і воюватимуть це несправедливо. Тому що попри те, що вони втомились, жоден з тих, з ким я про це говорив, з війни не втік, а далі виконує своє завдання", - розповів офіцер.

Питання в тім, що ми можемо залишитись без країни, додав Ябчанка.

"Які ще потрібно докази, що для РФ зараз основною задачею є припинити існування нашої незалежної країни? Як ще потрібні докази для того щоб воювати?", - підкреслив Ябчанка.

Він розповів який сценарій, на думку військових, може принести перемогу Україні.

"Уявімо, що в нас є ще один запасний склад людей, які готові взяти в руки зброю, з такою кількістю військових як маємо зараз. Я зараз про ідеальну картину. Ми воюємо, втрачаємо певну частину побратимів, нас відводять, дають перепочити та поповнюють планово. Тоді замість нас заходять нові люди і так ми з ними міняємось. Тоді ефективність бойових дій, зокрема кількість знищених ворогів і збережених наших життів була б кращою. Військові не зовсім розділяють думку про те, що воюють до перемоги, бо коли буде перемога питання велике", - розповів Ябчанка.

Нерідко знаходяться люди, які виправдовують свою непричетність до війни тим, що в нас влада не така, каже офіцер батальйону "Вовки да Вінчі".

"Звісно, якщо ви шукаєте причину чому ви не берете участь в протистоянні російській агресії, їх не потрібно шукати. Якщо в нас нардеп фактично своїми питаннями спонукає виборця до вбивства народних обранців, а ви кажете "не хочу мати з цим нічого спільного", це так. Але від цієї позиції в ЗСУ не з'явиться безпілотник на фронті. І від цієї позиції ми з тим самим депутатом не станемо ближчі до перемоги. Якщо ти дійсно вважаєш, що ти не для окопа, тоді від ранку до вечора роби так, щоб тому, хто в окопі було чим воювати. Не звинувачуй владу, сам працюй ", - заявив Ябчанка.

За його словами, перемога це тоді, коли не вбивають українців, відновлена справедливість, тобто повернуті кордони 1991 р., виплати за те, що окупанти тут понищили і звісно, покарані військові злочинці.