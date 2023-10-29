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Військові втомились та потребують ротації: ми можемо залишитись без країни, це повинні усвідомити всі, - офіцер батальйону "Вовки да Вінчі"

29 жовтня, 2023 неділя
16:44
Війна з Росією

Військові, які від початку повномасштабного вторгнення захищають Україну на фронті втомилися та потребують ротації. Ми можемо залишитись без країни, це повинні усвідомити всі

Про це заявив старший лейтенант, боєць роти "Гонор" 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка в етері телеканалу "Еспресо".

"Знаєте, вже за більше ніж півтора року військові втомились, хоча мало хто з них пише про це. Побратими, які ще від початку повномасштабного вторгнення в строю, потребують відпочинку. В них запитання: "чим кращі за нас ті, хто навіть не думають про мобілізацію". В розумінні людей які воювали, воюють і воюватимуть це несправедливо. Тому що попри те, що вони втомились, жоден з тих, з ким я про це говорив, з війни не втік, а далі виконує своє завдання", - розповів офіцер.

Питання в тім, що ми можемо залишитись без країни, додав Ябчанка.

"Які ще потрібно докази, що для РФ зараз основною задачею є припинити існування нашої незалежної країни? Як ще потрібні докази для того щоб воювати?", - підкреслив Ябчанка.

Він розповів який сценарій, на думку військових, може принести перемогу Україні.

"Уявімо, що в нас є ще один запасний склад людей, які готові взяти в руки зброю, з такою кількістю військових як маємо зараз. Я зараз про ідеальну картину. Ми воюємо, втрачаємо певну частину побратимів, нас відводять, дають перепочити та поповнюють планово. Тоді замість нас заходять нові люди і так ми з ними міняємось. Тоді ефективність бойових дій, зокрема кількість знищених ворогів і збережених наших життів була б кращою. Військові не зовсім розділяють думку про те, що воюють до перемоги, бо коли буде перемога питання велике", - розповів Ябчанка.

Нерідко знаходяться люди, які виправдовують свою непричетність до війни тим, що в нас влада не така, каже офіцер батальйону "Вовки да Вінчі".

"Звісно, якщо ви шукаєте причину чому ви не берете участь в протистоянні російській агресії, їх не потрібно шукати. Якщо в нас нардеп фактично своїми питаннями спонукає виборця до вбивства народних обранців, а ви кажете "не хочу мати з цим нічого спільного", це так. Але від цієї позиції в ЗСУ не з'явиться безпілотник на фронті. І від цієї позиції ми з тим самим депутатом не станемо ближчі до перемоги. Якщо ти дійсно вважаєш, що ти не для окопа, тоді від ранку до вечора роби так, щоб тому, хто в окопі було чим воювати. Не звинувачуй владу, сам працюй ", - заявив Ябчанка.

За його словами, перемога це тоді, коли не вбивають українців, відновлена справедливість, тобто повернуті кордони 1991 р., виплати за те, що окупанти тут понищили і звісно, покарані військові злочинці.

  • 24 березня у Верховну Раду України внесли законопроєкт №9142, у якому йшлося, що українці мають право демобілізуватися через 18 місяців з моменту мобілізації. Проте на голосування проєкт закону так і не винесли.

  • Пізніше, 29 березня, народний депутат Олексій Гончаренко ініціював петицію про демобілізацію військових через 18 місяців. На неї й досі немає відповіді Зеленського.

  • 23 жовтня стало відомо, що прохання про надання можливості демобілізуватися військовослужбовцям підтримали понад 25 тисяч українців. Тепер його має розглянути президент.

  • 27 жовтня, у містах України дружини військових, які воюють понад 1,5 року, провели пікети з вимогою демобілізації.

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