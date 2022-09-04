Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Коли Путін виставляє якісь дати, то посилюються обстріли, активізується піхота, яка знищується на підходах. Раніше ворог атакував колонами, які ставали зручними цілями. Зараз у ворога закінчується піхота, вони намагаються просуватися малими групами. І це не через те, що ворог змінив тактику, а через те, що у ворога зменшилася кількість піхоти. Тобто цих одноразових солдатів, яких вони нашвидкуруч мобілізовують і відправляють на забій", - зазначив Назаренко.

За його словами, ворог на Східному напрямку посилив обстріли.

"Можливо їм підвезли боєприпаси. Противник здійснює "килимові" бомбардування та намагається захопити Бахмут, тисне на Слов’янськ й Торецьк", - підкреслив Назаренко.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили близько 49 500 вбитими, 2049 танків, 236 літаків та 206 гелікоптерів

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