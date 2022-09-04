На Східному напрямку у ворога зменшилась кількість піхоти, - лейтенант Нацгвардії Назаренко
Лейтенант Нацгвардії, "Легіон Свободи" Володимир Назаренко зауважив, що у ворога закінчується піхота, противник намагається просуватися малими групами
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Коли Путін виставляє якісь дати, то посилюються обстріли, активізується піхота, яка знищується на підходах. Раніше ворог атакував колонами, які ставали зручними цілями. Зараз у ворога закінчується піхота, вони намагаються просуватися малими групами. І це не через те, що ворог змінив тактику, а через те, що у ворога зменшилася кількість піхоти. Тобто цих одноразових солдатів, яких вони нашвидкуруч мобілізовують і відправляють на забій", - зазначив Назаренко.
За його словами, ворог на Східному напрямку посилив обстріли.
"Можливо їм підвезли боєприпаси. Противник здійснює "килимові" бомбардування та намагається захопити Бахмут, тисне на Слов’янськ й Торецьк", - підкреслив Назаренко.
- З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили близько 49 500 вбитими, 2049 танків, 236 літаків та 206 гелікоптерів
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.29Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе