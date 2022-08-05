На Сумщині під час обстрілів російських окупантів постраждав мирний житель
5 серпня в Сумській області рашисти обстріляли домівку мирних жителів. Є поранений
Про це інформує в телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Сьогодні під час обстрілів Шосткинського району росіяни влучили у будинок мирних жителів. Поранений 52-річний чоловік, наразі в лікарні", - йдеться в повідомленні.
Точна кількість пошкоджених будинків наразі невідома.
Також пошкоджена електромережа: 71 домогосподарство Шосткинського району без електропостачання.
"Аварійні служби працюють, все має бути відновлене найближчим часом", - додав Живицький.
Загалом 5 серпня на Сумщині було 60 "прильотів". Рашисти стріляли з артилерії 5 разів по територіях Середино-Будської, Есманьської, Глухівської громад.
- На Сумщині й Чернігівщині 4 серпня росіяни обстріляли чотири громади з гранатометів, артилерії й мінометів.
- 29 - 30 липня окупанти обстріляли з артилерії й мінометів Семенівську громаду на Чернігівщині та Хотінську - на Сумщині. Зафіксували 13 "прильотів" і понад 50 вибухів.
- 3 серпня на Чернігівщині росіяни накрили вогнем Семенівську й Новгород-Сіверську громади з артилерії та гранатомета.
- 4 серпня російські окупанти тричі обстріляли населені пункти Сумщини. Гатили із гранатометів, кулеметів та мінометів.
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