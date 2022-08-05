Про це інформує в телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні під час обстрілів Шосткинського району росіяни влучили у будинок мирних жителів. Поранений 52-річний чоловік, наразі в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Точна кількість пошкоджених будинків наразі невідома.

Також пошкоджена електромережа: 71 домогосподарство Шосткинського району без електропостачання.

"Аварійні служби працюють, все має бути відновлене найближчим часом", - додав Живицький.

Загалом 5 серпня на Сумщині було 60 "прильотів". Рашисти стріляли з артилерії 5 разів по територіях Середино-Будської, Есманьської, Глухівської громад.

На Сумщині й Чернігівщині 4 серпня росіяни обстріляли чотири громади з гранатометів, артилерії й мінометів.

29 - 30 липня окупанти обстріляли з артилерії й мінометів Семенівську громаду на Чернігівщині та Хотінську - на Сумщині. Зафіксували 13 "прильотів" і понад 50 вибухів.

3 серпня на Чернігівщині росіяни накрили вогнем Семенівську й Новгород-Сіверську громади з артилерії та гранатомета.

4 серпня російські окупанти тричі обстріляли населені пункти Сумщини. Гатили із гранатометів, кулеметів та мінометів.

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