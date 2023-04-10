На Таврійському напрямку окупанти погрожують жителям відбирати дітей, якщо не братимуть паспорти РФ, - Сили оборони
Загарбники на тимчасово окупованій території на Таврійському напрямку проводять примусову паспортизацію та погрожують відбирати дітей у батьків, якщо ті відмовлятимуться брати російські паспорти
Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.
За його словами, це стосується дітей шкільного віку.
"Погрожують людям, які мають дітей шкільного віку, що замість атестата у них заберуть дітей, якщо вони не будуть отримувати паспорти", - сказав Дмитрашківський.
Також речник Сил оборони зазначив, що в тимчасово окупованому Мелітополі росіяни вишукують партизанів після того, як ЗСУ знищили там склади й техніку.
"Ми всі чули і бачили, що в районі Мелітополя відбулися "бавовни" неодноразові, де були знищені і склади, і скупчення техніки, після чого ворог вдався до заходів перевірки документів, телефонів. Навіть було повідомлення про те, що з собакою шукали партизанів", - додав він.
- Раніше Генштаб повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей ворог обмежує пересування громадян України, які не отримали паспорти Російської Федерації. Окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби, фіксують усі особисті дані громадян, які не мають російських документів, а ще примушують листонош роздавати місцевому населенню бланки, в яких потрібно вказати відомості про наявність російського паспорта.
- Також загарбники застосовують новий інструмент спонукання населення до отримання російських паспортів – видачу державних житлових сертифікатів РФ, призначених для придбання житла на території Росії.
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