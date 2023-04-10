Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

За його словами, це стосується дітей шкільного віку.

"Погрожують людям, які мають дітей шкільного віку, що замість атестата у них заберуть дітей, якщо вони не будуть отримувати паспорти", - сказав Дмитрашківський.

Також речник Сил оборони зазначив, що в тимчасово окупованому Мелітополі росіяни вишукують партизанів після того, як ЗСУ знищили там склади й техніку.

"Ми всі чули і бачили, що в районі Мелітополя відбулися "бавовни" неодноразові, де були знищені і склади, і скупчення техніки, після чого ворог вдався до заходів перевірки документів, телефонів. Навіть було повідомлення про те, що з собакою шукали партизанів", - додав він.