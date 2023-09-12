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На тлі заборон: TikTok запускає інтернет-магазини в США

12 вересня, 2023 вiвторок
18:20
Технології TikTok

Після місяців тестування TikTok запустив свою електронну комерцію в США, намагаючись скористатися популярністю своєї соцмережі. Власник - китайська компанія ByteDance офіційно розпочала свій бізнес в Америці

Про це інформує Reuters.

Попри заборону штату Монтана на користування застосунком та обмеження у містах, зокрема Нью-Йорку, щодо використання TikTok на державних пристроях, компанія дозволяє користувачам у США робити онлайн-покупки за допомогою різних функцій. Повідомляється, що таким чином платформа намагається наслідувати успіх азійських платформ Shein і PDD Holdings.

Нині понад 150 мільйонів користувачів у Штатах можуть дивитися відео та прямі трансляції з посиланнями на продаж товарів у своїй стрічці, оскільки застосунок надає брендам і продавцям інструменти для створення контенту, який можна придбати. До нових функцій належить вкладка магазину, де компанії можуть демонструвати свої продукти, та оплата прямо у TikTok.

Соціальна мережа повідомила, що також поєднала свій сервіс покупок з різними сторонніми платформами, такими як Shopify, Salesforce та Zendesk. Онлайн-ринок TikTok також доступний у таких країнах, як Таїланд, В’єтнам, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур та Британія.

Що відомо про заборону для TikTok

Раніше дві найбільші керівні інституції Євросоюзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.

У Канаді заборонили держслужбовцям використовувати соцмережу на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних.

19 травня творці платформи коротких відео TikTok подали до суду на штат Монтана, через заборону громадянам користуватися китайським застосунком.

У липні платформа звернулася до американського суду з проханням до 1 січня призупинити дію заборони штату Монтана на користування китайським застосунком. 

У серпні посилаючись на міркування безпеки Нью-Йорк заборонив соцмережу на державних пристроях, приєднавшись до ряду міст і штатів США, які ввели такі обмеження.

21 серпня стало відомо, що Сомалійський уряд заборонив TikTok, Telegram і букмекерську компанію 1XBET, заявивши, що ці сервіси використовуються для тероризму та аморальної пропаганди у цій східноафриканській державі.  

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