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Головна Спорт На вагу золота: Костевич емоційно відреагувала на бронзу на Олімпіаді-2020

На вагу золота: Костевич емоційно відреагувала на бронзу на Олімпіаді-2020

27 липня, 2021 вiвторок
09:05
Спорт Олена Костевич та Олег Омельчук (в центрі)

Українка Олена Костевич заявила, що здобута разом з Олегом Омельчуком бронзова медаль Олімпійських ігор у кульовій стрільбі для неї на вагу золота

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.  

За її словами, вона не звертала уваги на розмови про традицію, за якою прапороносці збірної України на церемонії відкриття не виграють на Іграх медалей, та довела, що все це забобони.  

"Ми довго та наполегливо йшли до цієї нагороди. І сьогодні все ж був нелегкий день – удача змінювала невдачу і навпаки. Олег - великий молодець і ця нагорода для нас дуже цінна. Як золото. Говорили, що прапороносець не може здобути медаль. Я ніколи не вірила в це. Мала за велику честь нести прапор своєї держави й щаслива, що нам вдалося вибороти цю нагороду для країни", - сказала Костевич. 

Бронза Костевич та Омельчука стала для збірної України на Олімпіаді-2020 третьою. Раніше нагороди здобули дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг та фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів. 
 

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Олімпіада-2020
Олімпіада
Олег Омельчук
Олімпійські ігри
кульова стрільба
Олена Костевич
олімпійська збірна України
Токіо
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