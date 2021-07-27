На вагу золота: Костевич емоційно відреагувала на бронзу на Олімпіаді-2020

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

За її словами, вона не звертала уваги на розмови про традицію, за якою прапороносці збірної України на церемонії відкриття не виграють на Іграх медалей, та довела, що все це забобони.

"Ми довго та наполегливо йшли до цієї нагороди. І сьогодні все ж був нелегкий день – удача змінювала невдачу і навпаки. Олег - великий молодець і ця нагорода для нас дуже цінна. Як золото. Говорили, що прапороносець не може здобути медаль. Я ніколи не вірила в це. Мала за велику честь нести прапор своєї держави й щаслива, що нам вдалося вибороти цю нагороду для країни", - сказала Костевич.

Бронза Костевич та Омельчука стала для збірної України на Олімпіаді-2020 третьою. Раніше нагороди здобули дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг та фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів.



27 липня Олена Костевич та Олег Омельчук принесли Україні бронзову нагороду в стрільбі з пістолета з дистанції 10 м на Олімпійських іграх у Токіо.

Костевич на Іграх у Токіо виграла свою четверту олімпійську медаль в кар'єрі.

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