На Великдень росіяни пошкодили щонайменше 11 будинків і домоволодіння на Харківщині, сталися займання
За добу 16 квітня російські війська гатили по мирних населених пунктах Харківської області. Унаслідок цього пошкоджено щонайменше 11 будинків і домоволодіння
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На Великдень ворог продовжував обстрілювати мирне населення прикордонних та прифронтових міст і сіл Харківщини", - пише очільник області.
Рашисти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.
У селі Курилівка Куп'янського району росіяни гатили з мінометів, пошкоджено приватне домоволодіння.
Унаслідок ведення вогню ворога у місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 11 домівок, сталися пожежі.
Також будинок зазнав руйнувань у селі Першотравневе Ізюмського району.
Серед мирних жителів ніхто не постраждав.
- 9 квітня, в Ізюмському районі Харківщини місцевий мешканець підірвався на міні "пелюстці" на власному городі.
- Упродовж доби 11 квітня російська армія обстрілювала Харківщину, поранення дістала 62-річна жінка, пошкоджено 4 будинки та дорогу, сталася пожежа.
- Внаслідок ворожих ударів по Харківській області 12 квітня загинули двоє чоловіків, жінка отримала травми. Пошкоджено заклад освіти, будинки, приватне домоволодіння і трактор.
- 13 квітня унаслідок обстрілів російського війська Харківської області уражень зазнали троє мирних жителів і волонтер під час евакуації.
- У Харківській області 14 квітня на російських мінах підірвалися двоє людей, зокрема монтер, який відновлював електропостачання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.21
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе