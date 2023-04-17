Повернення 30 тис. усім військовим - це кампанія з маніпуляції, - боєць ЗСУ Швайка

Президент Бразилії заявив, що причиною війни в Україні стали "рішення, прийняті двома країнами"

На столичній Троєщині чоловік кинув гранату у свою подругу, коли побачив її з іншим