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На яхті в Атлантиці виявили 40 пакетів кокаїну, вартістю $122 млн

23 грудня, 2023 субота
05:59
Кримінал світ Франція кокаїн кримінал

В Атлантичному океані, за дві тисячі кілометрів від французького острова Мартиніка, виявили яхту, яка перевозила кокаїн, вартістю понад $122 млн

Про це повідомляє ВВС.

ВМС Франції 18 грудня перехопили в Атлантиці зареєстровану в Іспанії яхту, яка належить 29-річному капітану із шотландського міста Сторновей. На борту судна знайдено 40 мішків із кокаїном загальною вагою 1,2 тонни. Вартість наркотиків понад 122 мільйони доларів США.

Капітана та двох членів екіпажу затримали й доправили на Мартиніку для притягнення до кримінальної відповідальності.

В операції проти угруповання, яке підозрюється у переправленні кокаїну до Європи, взяли участь співробітники Національного агентства із боротьби зі злочинністю Великої Британії, Морського аналітично-оперативного центра боротьби з наркотиками у Лісабоні, а також агенти з Іспанії та Франції. В іспанських містах Марбелья та Валенсія затримала ще п’ятьох підозрюваних у цій справі.

  • 24 листопада 2021 року колумбійські військові вилучили в повстанців 10 тонн кокаїну на суму $300 млн.
  • 18 квітня поліція в морі біля берегів Сицилії виявила 2 тонни кокаїну, а 16 травня в Італії виявили та конфіскували рекордну партію кокаїну вагою 2734 кг, яку переправляли з Еквадору до Вірменії через Грузію.
  • У середині червня у порту Лондона правоохоронці виявили 1,6 тонни кокаїну вартістю понад 120 мільйонів фунтів стерлінгів.
  • У липні італійська влада вилучила рекордну партію кокаїну вагою 5,3 тонни, яку перевозили кораблями біля південного узбережжя Сицилії.
  • 10 серпня митники виявили 8 064 кілограми кокаїну в порту Роттердама – це найбільша партія наркотиків, яку будь-коли вилучали в Нідерландах.
  • 17 серпня У Москві суд виправдав обвинувачених у контрабанді понад 470 кілограмів кокаїну.
  • 24 серпня повідомлялося, що представники Європолу разом з правоохоронними органами Хорватії, Італії, Іспанії та Сербії вилучили 700 кілограмів кокаїну та заарештували кількох підозрюваних у причетності до так званого Балканського картелю.
  • 26 серпня іспанська поліція в у порту "Альхесірас" вилучила рекордну партію кокаїну - 9,5 тонни наркотику виявили в транспортному контейнері з Еквадору серед коробок із бананами.
  • 7 листопада у Бразилії розпочали військову операцію проти банд наркоторговців.

Франція
кокаїн
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