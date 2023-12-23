На яхті в Атлантиці виявили 40 пакетів кокаїну, вартістю $122 млн

Про це повідомляє ВВС.

ВМС Франції 18 грудня перехопили в Атлантиці зареєстровану в Іспанії яхту, яка належить 29-річному капітану із шотландського міста Сторновей. На борту судна знайдено 40 мішків із кокаїном загальною вагою 1,2 тонни. Вартість наркотиків понад 122 мільйони доларів США.

Капітана та двох членів екіпажу затримали й доправили на Мартиніку для притягнення до кримінальної відповідальності.

В операції проти угруповання, яке підозрюється у переправленні кокаїну до Європи, взяли участь співробітники Національного агентства із боротьби зі злочинністю Великої Британії, Морського аналітично-оперативного центра боротьби з наркотиками у Лісабоні, а також агенти з Іспанії та Франції. В іспанських містах Марбелья та Валенсія затримала ще п’ятьох підозрюваних у цій справі.