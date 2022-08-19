На ЗАЕС ворожа техніка стоїть біля головного маслоблоку у турбінному відділенні, який через стінку від реакторного, - працівник станції
Артем, мешканець Енергодара та працівник ЗАЕС, зауважив, що окупант пожежонебезпечно розмістив військову техніку з боєкомплектами біля маслоблока, у якому знаходиться 128 тонн машинної оливи
Про це він розповів в етері Еспресо.
Працівник Запорізької АЕС зазначив, що окупанти контролюють повністю периметр станції, але на енергоблоках їх не було до того моменту, поки не почали заганяти свою техніку з боєкомплектом, БТРи та іншу тяжку військову техніку.
"У турбінному залі одного з енергоблоків станції військова техніка стоїть біля головного маслоблока, у якому знаходиться 128 тонн машинної оливи. Це дуже небезпечно, тому що може щось статися з боєкомплектом або хтось почне палити, як вони це періодично роблять. Відповідно, станеться велика пожежа, а пожежна техніка не зможе дістатися до головного маслобака. А саме турбінне відділення безпосередньо знаходиться за стіною від реакторного відділу", - пояснив Артем.
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