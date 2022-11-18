Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"На залізничному вокзалі Херсона відновили водопостачання. Дуже вдячний "Укрзалізниці" за те, що допомагаєте відновити комунікації в місті", - написав він.

За його словами, перші 900 абонентів теж скоро отримають воду.

"Вода також з’явиться у квартирах мешканців будинків, що розташовані поряд із вокзалом. Водопостачання відновлять 900 абонентам", - повідомив Янушевич.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

У МОЗ поінформували, що мешканці деокупованого Херсона можуть пройти безкоштовний медогляд і отримати необхідні ліки.

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