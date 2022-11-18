На залізничному вокзалі Херсона відновили водопостачання
На залізничному вокзалі звільненого від російських загарбників Херсона відновили водопостачання, і згодом вода з'явиться у прилеглих будинках
Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"На залізничному вокзалі Херсона відновили водопостачання. Дуже вдячний "Укрзалізниці" за те, що допомагаєте відновити комунікації в місті", - написав він.
За його словами, перші 900 абонентів теж скоро отримають воду.
"Вода також з’явиться у квартирах мешканців будинків, що розташовані поряд із вокзалом. Водопостачання відновлять 900 абонентам", - повідомив Янушевич.
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