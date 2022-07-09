На залізниці у Брянській області стався вибух, - губернатор
У Брянській області на залізничних коліях перед вантажним поїздом стався вибух. Пошкоджено скло кабіни машиніста
Про це інформує в телеграмі губернатор Брянської області Олександр Богомаз.
"Сьогодні в Унецькому районі, на перегоні Робчик-Піщанка на залізничних коліях перед вантажним поїздом спрацював невідомий вибуховий пристрій", - написав Богомаз.
Відомо, що внаслідок вихубу у складі пошкоджено скло кабіни машиніста, колії не зіпсовані, постраждалих немає.
- Відзначимо, що Брянська область межує з Україною - Чернігівською та Сумською областями. Тут розміщено російські війська та склади з боєприпасами, які періодично вибухають. Також прикордонні села часом зазнають обстрілів, у яких місцева влада звинувачує українських військових.
- У середині червня за загадкових обставин у Брянській області намагалися підірвати нафтопровід "Дружба".
- 5 липня у Брянській області троє невідомих атакували військову частину.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.2Продаж 36.48
- Актуальне
- Важливе