Про це інформує в телеграмі губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

"Сьогодні в Унецькому районі, на перегоні Робчик-Піщанка на залізничних коліях перед вантажним поїздом спрацював невідомий вибуховий пристрій", - написав Богомаз.

Відомо, що внаслідок вихубу у складі пошкоджено скло кабіни машиніста, колії не зіпсовані, постраждалих немає.