На Запоріжжі із залізорудного комбінату рашисти вкрали 54 вантажні вагони руди
У Василівському районі із ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" російські окупанти викрали 54 вантажні вагони з рудою, загальною вагою 3 240 тонн і вантажівку "Камаз"
Про це інформують в фейсбуці "Сили оборони Запорізького краю".
"В селищі Мала Білозірка Василівського району з території залізорудного комбінату дикуни з Росії викрали 54 вантажні вагони з агломераційною рудою, загальною вагою 3240 тонн, також рашисти заволоділи вантажним автомобілем "Камаз", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у Пологах рашисти відібрали у місцевого жителі автомобіль "Opel Combo". А у смт Михайлівка російські загарбники погрожуючи розправою незаконно заволоділи автомобілем "Lexus LX 450D" агрофірми.
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