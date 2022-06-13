Про це інформують в фейсбуці "Сили оборони Запорізького краю".

"В селищі Мала Білозірка Василівського району з території залізорудного комбінату дикуни з Росії викрали 54 вантажні вагони з агломераційною рудою, загальною вагою 3240 тонн, також рашисти заволоділи вантажним автомобілем "Камаз", - йдеться в повідомленні.



Крім того, у Пологах рашисти відібрали у місцевого жителі автомобіль "Opel Combo". А у смт Михайлівка російські загарбники погрожуючи розправою незаконно заволоділи автомобілем "Lexus LX 450D" агрофірми.

8 червня окупанти-загарбники з Росії почали потягами вивозити зерно із тимчасово окупованого Мелітополя.

На Запоріжжі СБУ викрила схему "Ваш родич у полоні!", коли за гроші пропонували рідним "полонених" українських військових визволити їх.

У Запорізькій області російські загарбники викрали голову студради фахового коледжу в Ногайську Артура Ярошевського.

Також за час окупації Чорнобильської АЕС рашисти вкрали або знищили шістсот дев'яносто вісім комп'ютерів, 344 машини, 1 500 дозиметрів радіації, практично всі засоби пожежогасіння та програмне забезпечення. Крім того, дев’ять працівників станції вбили та ще п’ятеро викрали.

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