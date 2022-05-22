На Запоріжжі партизани знищили артилерійські системи РФ, окупанти бояться і перевіряють навіть громадський транспорт
У Запорізькій області українські партизани знищили кілька артилерійських систем російської армії
Про це йдеться у звіті Запорізької ОВА.
Росіяни вже посилили контроль на блокпостах.
"Завдяки злагодженим діям із партизанами, українські стрільці знищили кілька артилерійських систем російської армії. На ці свої поразки загарбники відповіли посиленням контролю на блокпостах та перевірками не лише приватних авто, а й громадського транспорту у Мелітополі", - йдеться у звіті ОВА.
- У Мелітополі українські партизани підірвали російський військовий бронепоїзд на 10 вагонів.
- Також 18 травня мелітопольські партизани ліквідували російських військових високого рангу.
- Російські окупанти у Мелітополі змушують місцевих жителів платити за комунальні послуги їм - "з рук у руки".
- 19 травня у Запорізькій області були зафіксовані випадки дезертирства російських військових-окупантів.
- Жителі Бердянська скаржаться, що за період російської окупації їхнє місто стало занедбаним.
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- 20 травня стало відомо, що російські окупанти збирають "данину" з підприємців у Бердянську, які змушені купувати товари у Криму.
- У Запорізькій області російські окупанти обікрали аптеку з українськими ліками та проанонсували відкриття своєї "першої муніципальної аптеки".
- У Мелітополі загарбники активно порушують правила дорожнього руху, від чого страждають українці.
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