Про це йдеться у звіті Запорізької ОВА.

Росіяни вже посилили контроль на блокпостах.

"Завдяки злагодженим діям із партизанами, українські стрільці знищили кілька артилерійських систем російської армії. На ці свої поразки загарбники відповіли посиленням контролю на блокпостах та перевірками не лише приватних авто, а й громадського транспорту у Мелітополі", - йдеться у звіті ОВА.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb