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На Запоріжжі росіяни зберігають боєкомплекти у школах

30 грудня, 2022 п'ятниця
02:42
війна з Росією окупанти, орки

У школах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, російські військові розміщують склади з боєкомплектами

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог не лише розміщує окупантів в приміщеннях покинутих шкіл, але й складає там свої боєкомплекти. Це і є “звільнення” від росіян. Звільнення населених пунктів від людей, освіти, дітей й мирного життя", - пишуть у ЦНС.

Склади створюють в підвалах прифронтових шкіл Василівського району. У Центрі впевнені, що окупанти навмисно роблять цивільні об’єкти військовими цілями для провокацій та створення пропагандистських сюжетів. 

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Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
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