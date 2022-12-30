На Запоріжжі росіяни зберігають боєкомплекти у школах
У школах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, російські військові розміщують склади з боєкомплектами
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Ворог не лише розміщує окупантів в приміщеннях покинутих шкіл, але й складає там свої боєкомплекти. Це і є “звільнення” від росіян. Звільнення населених пунктів від людей, освіти, дітей й мирного життя", - пишуть у ЦНС.
Склади створюють в підвалах прифронтових шкіл Василівського району. У Центрі впевнені, що окупанти навмисно роблять цивільні об’єкти військовими цілями для провокацій та створення пропагандистських сюжетів.
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