На звільненій Херсонщині знешкодили близько 11 тис. боєприпасів, - ДСНС

Про це мовиться на сайті ДСНС.

Під час роботи на деокупованих територіях українські піротехніки виявляють значну кількість вибухонебезпечних предметів. Так, із початку роботи на звільненій Херсонщині виявили та знешкодили 11 346 одиниць ВНП.

Піротехнічні підрозділи ДСНС України вже здійснили 1415 залучень та обстежили:

-922,2 га території;

-125 об’єктів;

-339,1 км доріг;

-260,3 км ЛЕП;

-19,7 км газопроводу;

-60 км ж/д колій;

-598 домогосподарств.

Нагадаємо, у ДСНС розповіли про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети та як діяти при їхньому виявленні.

10 листопада Володимир Зеленський повідомляв, що українські сапери очистили вже майже половину з 300 тис. кв. км, замінованих окупантами.

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