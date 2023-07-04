Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Краматорського району та двох його підлеглих, які виготовляли фіктивні документи для виїзду військовозобов’язаних громадян за кордон", - пише пресслужба.

Зловмисники організували схему, за якою видають фіктивні тимчасові посвідчення військовозобов’язаним та довідки військово-лікарської комісії, що свідчать про їх непридатність до військової служби. Начальник територіального центру знаходив "клієнтів", які хотіли виїхати з країни, і брав за це 2-3 тисячі доларів.

Прикордонники зупинили п’ятьох "клієнтів" на пунктах пропуску у Чернівецькій та Закарпатській областях, коли ті намагалися використати підроблені документи для виїзду з України.

Начальник одного з районних територіальних центрів комплектування обвинувачується у створенні організованої групи та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, а також у службовому підроблені.

Дві працівниці територіального центру підозрюють у сприянні у незаконному переправленні осіб через кордон та у службовому підробленні, вчиненому організованою групою.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 9 років.

Скандали з працівниками військкоматів

У четвер, 22 червня, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов став фігурантом розслідування журналістів "Української правди" - "Батальйон "Іспанія".

За інформацією журналістів, наприкінці 2022 року Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро. Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений".

А вже 23 червня лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оголосив про проведення перевірок усіх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в країні. 28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не обіймає посаду начальника Одеського ТЦК.

Своєю чергою у місті Деражня на Хмельниччині стався конфлікт між працівниками Територіального центру комплектування та місцевим мешканцем. За його словами блогера Андрія Смолія, попри заборону власника, співробітники ТЦК увірвалися до приватного будинку та погрожували чоловікові зламати ногу.

Натомість в Ужгороді працівник обласного ТЦК в стані алкогольного сп'яніння побив жінку на вулиці. Постраждала звернулась до поліції, але розповідає, що розслідування справи затягують, а слідчий який нею почав займатись, раптово пішов у відпустку.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не займає посаду начальника Одеського ТЦК.

Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку