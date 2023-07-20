Про це повідомляє Укрінформ.

За словами Кірбі, передані недавно Сполученими Штатами Україні касетні боєприпаси вже застосовуються на полі бою.

"Вони використовують їх належним чином, вони використовують їх ефективно",- запевнив Кірбі.

Касетні боєприпаси США для України. Що відомо

У грудні 2022 року Україна попросила США забезпечити її касетними боєприпасами для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але в адміністрації Байдена тоді відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя. Наступного дня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини в Женеві.

Того ж дня в США під тиском конгресу було прийнято рішення про постачання касетних боєприпасів Україні.

А вже 16 липня президент РФ Володимир Путін пригрозив дзеркальними діями у тому випадку, якщо Україна використовуватиме касетні боєприпаси.

18 липня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що Україна вже отримала американські касетні боєприпаси і за декілька днів вони будуть готові до використання.