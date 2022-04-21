Нам потрібен мир і свобода, за які ми зараз вмираємо, а не гроші, - друга ракетка України Костюк

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За словами Костюк, Україні потрібен мир і свобода, а не гроші.



"Україні потрібен мир і свобода, за які ми зараз вмираємо. Не гроші. Кожен, хто вважає, що таке рішення націлюється на особисто на гравців, є досить егоїстичним. Гравці є великою частиною пропаганди і великим прикладом для своїх шанувальників. Мовчання — це зрада. Як бачимо, "Вімблдон", безумовно, не отримав жодної вигоди і стикається з безліччю труднощів. Нічого особистого, але сподіваюся, інші турніри будуть діяти так само. Якщо гравці не говорять", – написала друга ракетка України Марта Костюк у Twitter.

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