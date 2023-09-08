Наразі росіяни не блокують судна у Чорному морі, вони охороняють свої пункти дислокації, - ВМС

Про це заявив речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода".

"Зараз вони здебільшого зайняті тим, що несуть службу з охорони і оборони своїх пунктів постійної дислокації, місць базування, свого узбережжя. Їх тактика в Чорному морі зводилася до дуже простої формули: 12 морських миль – це суверенна територія, це територіальне море так зване. Це та частина моря від берега, яка є фактично територією держави", – наголосив речник.

За його словами, Чорноморський флот РФ вдається до хитрощів, щоб створити видимість контролю над морем і вантажними перевезеннями як для внутрішньої російської аудиторії, так і для світової.

"Вони, користуючись міжнародним правом, перекривають ділянку моря в цій частині внутрішній – економічній зоні – і оголошують там про проведення, наприклад, навчань зі стрільб. Це дозволяється", - сказав Плетенчук.

Зазначається, що у росіян з’являється юридичний привід для того, щоб цю ділянку контролювати. Окупанти постійно проводять навчання на торгових шляхах для того, щоб ускладнити мореплавство в такий спосіб.

Насправді флот РФ не має таких повноважень у морі, тому вдається до хитрощів, офіційно прикриваючись навчаннями, додає речник ВМС.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення зернової угоди, три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

16 серпня з Одеси вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди. Того ж дня продовольча організація ООН наголосила на необхідності поновлення зернової угоди для виходу зі світової кризи.

У суботу, 26 серпня, з Одеського порту вийшло друге судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди 16 липня 2023 року.

У п'ятницю, 1 вересня, із порту "Південний" Одеської області вийшли два заблокованих через війну судна. Вони направилися тимчасовим коридором у напрямку Босфору.