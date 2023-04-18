Про це він розповів в етері Еспресо.

"Коли ми кажемо про солдата-строковика, то насправді у нас існує проблема, яку ми зараз розглядаємо як законодавчу ініціативу. Бо з 24 лютого минулого року згідно з воєнним станом всі строковики залишилися служити понад нормований термін. І як би це не було парадоксально, але вони отримують зарплату 500 грн на місяць. Крім того, вони позбавлені права на відпустку, бо так говорить статут. Строковики мають тільки короткострокові, до 10 днів, відпустки та деякі звільнення на декілька годин. Це хлопці за різними цивільними професіям, але їм зараз в армії пропонують підписати контракт, який не менше ніж на три роки. Тому ми хочемо внести зміну, щоб строковикам мали б дозволити підписувати контракт до закінчення воєнного стану. І це буде справедливо для того, щоб вони отримували серйозну зарплату на рівні з іншими військовослужбовцями", - підкреслив народний депутат України.

Михайло Цимбалюк зауважив, що кожний з цих військовослужбовців строкової служби є професіонал, він прослужив більше ніж 2 роки, тому є цінним для ЗСУ та інших військових формувань.

"Оплата в 500 грн – насправді сором для всіх нас. Я спілкувався з батьками строковиків та самими хлопцями, вони себе почувають другорядними або ображеними у цій системі. Тут потрібно негайно встановити соціальну справедливість. Зазначу, що строковики не долучені до виконання бойових завдань на лінії зіткнення, але сьогодні військовослужбовець-строковик, незалежно, на якій територій України він несе службу, бо це і караули, і охорона якихось об'єктів, також піддається ризику, тому що прильоти відбуваються будь-де на території України. Строковики важливі у цій структурі, тому держава має повернутися до них обличчям та встановити соціальну справедливість, незалежно від того, коли закінчиться війна. Кожен день для такого юнака є надзвичайно важливим", - сказав Цимбалюк.