Нардепка Клименко: У Раду внесли черговий бюджет проїдання
У Верховній Раді зареєстрували проєкт державного бюджету на 2022 рік, він не містить інноваційних проєктів, які могли б приносити гроші через рік. Тож це буде черговий бюджет проїдання
Таку позицію висловила Юлія Клименко, нардепка від "Голосу", в ефірі програми Великий ефір Василя Зими на телеканалі "Еспресо".
"Це черговий бюджет проїдання. У ньому немає якихось великих проєктів, крім інфраструктурних — доріг і Великої реставрації. Наприклад, немає інноваційних проєктів, — таких, які могли б давати дохід вже у 2023 році. Тобто ми знову будемо проїдати достатньо велику кількість грошей", — сказала Клименко.
Водночас народна депутатка висловилася за підвищення видатків на охорону здоров’я і оборону.
"Щодо видатків, вони збільшені на все — від медицини до зарплат вчителів і військових. А військовий бюджет 2022 року наразі складає майже 6% від ВВП — це, мабуть, найбільший показник за весь період української незалежності. І це правильно, тому що у нас відкривається де-факто другий фронт — це кордон з Білоруссю", — зауважила вона.
Клименко підкреслила, що при підготовці проєкту бюджету до другого читання документ завжди зазнає змін: "Перший варіант бюджету ніколи не був фінальним варіантом".
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