Нардепка Клименко: У Раду внесли черговий бюджет проїдання

Таку позицію висловила Юлія Клименко, нардепка від "Голосу", в ефірі програми Великий ефір Василя Зими на телеканалі "Еспресо".



"Це черговий бюджет проїдання. У ньому немає якихось великих проєктів, крім інфраструктурних — доріг і Великої реставрації. Наприклад, немає інноваційних проєктів, — таких, які могли б давати дохід вже у 2023 році. Тобто ми знову будемо проїдати достатньо велику кількість грошей", — сказала Клименко.



Водночас народна депутатка висловилася за підвищення видатків на охорону здоров’я і оборону.



"Щодо видатків, вони збільшені на все — від медицини до зарплат вчителів і військових. А військовий бюджет 2022 року наразі складає майже 6% від ВВП — це, мабуть, найбільший показник за весь період української незалежності. І це правильно, тому що у нас відкривається де-факто другий фронт — це кордон з Білоруссю", — зауважила вона.



Клименко підкреслила, що при підготовці проєкту бюджету до другого читання документ завжди зазнає змін: "Перший варіант бюджету ніколи не був фінальним варіантом".

Верховна Рада 21 вересня взяла у подальшу роботу проєкт державного бюджету на 2022 рік, повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання.

У бюджеті на 2022 рік заплановано зростання видатків на соціальну сферу, розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.