Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.



"Співробітники Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще 3 колаборантів. Зловмисники сформували ядро окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганщини", - йдеться у повідомленні.



Зокрема, мова про:

"виконувача обов’язків голови";

"виконувача обов’язків заступника голови";

"радника голови адміністрації Старобільського району ЛНР".



Колишні члени Партії регіонів до 2014 року вже працювали в одній команді та обіймали аналогічні посади у райдержадміністрації Старобільська.

Після повномасштабного вторгнення РФ ексрегіонали розпочали активну "командну" роботу, яка включала пропагандистські акції та публічні церемонії з нагоди "червоних дат" календаря РФ, мітинги на підтримку російського вторгнення, наради щодо роботи окупаційної адміністрації, зокрема для розширення пропагандистського впливу серед місцевого населення.



Інформацію про ці заходи активно підхоплюють підконтрольні РФ медіа й інтернет-ресурси, які створюють антиукраїнський пропагандистський контент.

"Чиновники" охоче роздають інтерв’ю росЗМІ, в яких повторюють відомі російські наративи про:

"визволення" місцевих мешканців "армією ЛНР" від "страждань, яких їм завдавала Україна";

"відродження русской культури" на Старобільщині;

необхідність підтримки "народної міліції ЛНР" як гаранта цих "перетворень".



Наразі трьом правопорушникам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

за ч. 3 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань, вчинене організованою групою);

за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційних адміністраціях).

13 вересня стало відомо, що перед судом постане "завідувач Старобільського відділення судово-медичної експертизи Луганського республіканського бюро судово-медичної експертизи ЛНР".

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