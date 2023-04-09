Про це предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній сказав у своєму вітальному слові на Вербну неділю 9 квітня 2023 року.

"Подібно до того, як Христові сучасники зустрічали його радісними криками "Осанна!" і пальмовим гіллям, так і ми сьогодні освячуємо вербове віття та прославляємо Сина Божого, який добровільно йде на хресні страждання заради людства, яке він возлюбив", - пояснив значення свята Епіфаній.

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Як і тоді Христос, наголосив предстоятель ПЦУ, Сили оборони України нині так само виявляють жертовність в ім'я інших.

"Сьогодні, під час повномасштабної війни, ми бачимо, як наші новітні герої наслідують жертовність Христову, свідомо йдучи на випробування й труднощі, часто жертвуючи власним життям, аби захистити тих, кого люблять. Розуміння їхньої жертви і наш спільний біль допомагають нам відчути важкість цієї ноші, цього непростого, але однозначного вибору. І усвідомивши цю жертву, яку щоденно приносять за нас наші сучасники, ми можемо бодай частково наблизитися до розуміння Хресної жертви Спасителя, який добровільно прийшов на землю, аби служити людям, померти за наші гріхи й звершити наше спасіння", - йдеться у привітанні віж Епіфанія.

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"Тож сьогодні, у Вербну неділю, прославляймо Господа, що дарував нам вічне життя, і молімося за українських захисників, які нині захищають наше життя земне", - підсумував митрополит.