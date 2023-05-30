Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"ЄС найрішучішим чином засуджує сьогоднішнє шокуюче насильство в Звечані", – написав Боррель у своєму twitter у понеділок.

Насильницькі дії, вчинені проти миротворчої місії НАТО, ЗМІ, цивільних осіб та поліції, є абсолютно неприйнятними, наголосив верховний представник ЄС.

Боррель також заявив, що ЄС закликає владу Косова та протестувальників до негайної та безумовної деескалації ситуації.

"Ми очікуємо, що сторони діятимуть відповідально і негайно знайдуть політичне рішення шляхом діалогу", – додав він.