Насильство проти миротворців НАТО і цивільних у Косові неприйнятне, - Боррель
Європейський Союз рішуче засудив насильство на півночі Косова та закликав сторони до деескалації ситуації і відповідальної поведінки
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
"ЄС найрішучішим чином засуджує сьогоднішнє шокуюче насильство в Звечані", – написав Боррель у своєму twitter у понеділок.
Насильницькі дії, вчинені проти миротворчої місії НАТО, ЗМІ, цивільних осіб та поліції, є абсолютно неприйнятними, наголосив верховний представник ЄС.
Боррель також заявив, що ЄС закликає владу Косова та протестувальників до негайної та безумовної деескалації ситуації.
"Ми очікуємо, що сторони діятимуть відповідально і негайно знайдуть політичне рішення шляхом діалогу", – додав він.
- Відзначимо, що чергове загострення у Косові розпочалося у травні, коли косовські серби бойкотували місцеві вибори, що дозволило етнічним албанцям отримати контроль над місцевими органами влади за явки менш як 4%. Сутички почались, коли обрані албанці намагались зайняти свої робочі місця у муніципалітеті Звечан. Тоді президент Сербії Александар Вучич наказав привести армію країни в повну бойову готовність та наблизитися до кордону із частково визнаним Косово. Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич назвав ситуацію в Косово і Метохії "драматичною" і звинуватив Приштину в ескалації та "здійсненні терору" проти сербської громади.
- У НАТО закликало владу Косова до деескалації після заворушень на півночі країни та заявили про готовність забезпечити порядок, зважаючи на те, що миротворчу місію очолює Альянс.
- ЄС та США також поклали провину за нову ескалацію у Косово на Приштину.
- 30 травня повідомлялося, що у Звечані почалися зіткнення з поліцією після того, як сербські демонстранти спробували зайняти місцеву адміністрацію і перешкодити призначенню нового мера-албанця.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.06
Купівля 37.06Продаж 37.59
-
EUR
Купівля 39.97Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе