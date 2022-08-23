Про це він заявив під час засідання Ради Безпеки ООН, яке терміново скликали на запит Росії у Нью-Йорку.

Він заявив, що ситуація із ядерною безпекою на ЗАЕС погіршилася, через те, що ЗСУ "продовжують майже щодня обстрілювати станції та Енергодар".

"За цей час ситуація із ядерною безпекою на ній ще більше погіршилась. ЗСУ продовжують майже щодня обстрілювати станції та Енергодар, створюючи реальний ризик радіаційної аварії на ЗАЕС, з катастрофічними наслідками", - сказав Небензя.

Також він надав "інформацію" від МО Росії та військової адміністрації Запорізької області про "наслідки ударів українських військових по Енергодару".

"За інформацією МО Росії і військової адміністрації Запорізької області, було здійснено обстріл із 152-мм військового обладнання. 14 серпня було здійснено 10 обстрілів із гаубиць М777 американського виробництва, а також випущено 2 керованих боєприпасів. В результаті обстрілу Енергодару 1 людина загинула, 1 поранена. 15 серпня випущено 30 снарядів 152-мм калібру, також випущено польського виробництва апарат, завдано 3 удари по Енергодару. 18 серпня зафіксовано 7 обстрілів Енергодару засобами важкої артилерії, використовуючи снаряди американського виробництва 155-мм калібру, знову нанесено артилерійські удари, в результаті яких, було пошкоджено приміщення лабораторно-побутового корпусу та освітлення станції. Після того було відкрито вогонь по передмісттю Енергодару. 22 серпня завдано удару із безпілотного літального апарату. Також обстрілювали ТЕС Енергодару. Згідно з даними 1 мирний мешканець загинув, 1 поранений", - заявив постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй.

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На підтвердження своїх слів він показав "фотосвідоцтва" обстрілів Запорізької АЕС українськими військовими, заявивши, що РФ поширила їх також у Раді Безпеки ООН та Генасамблеї.

Окрім цього, він заявив, що Київ "не зупиняє атаки на станцію" через те, що має підтримку "західних покровителів". Також він зауважив, що у нього складається враження, наче світ існує в паралельній реальності, де "військові Росії самі обстрілюють станцію, яку охороняють, та ще й із американських систем".

"Те, що "київський режим" не зупиняє атаки на станцію - це прямий наслідок злочинної підтримки їхніх західних покровителів. Минулого разу їм забракло рішучості для обговорення цих обстрілів і заклику Києва до припинення. І лише закликають Росію зупинити якісь дії навколо ЗАЕС, складається враження, що наші колеги існують в якійсь паралельній реальності, коли військові Росії самі обстрілюють станцію, яку охороняють, та ще й із американських систем", - заявив Небензя.

18 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію

Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі у Львові заявив, що місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має їхати з Києва, зі станції необхідно вивести військових і озброєння.

20 серпня Ольга Кошарна, експертка з атомної енергетики, заявила, що гендиректор МАГАТЕ Гроссі не може написати позитивний звіт по ситуації на ЗАЕС, тому що ще 6 серпня він заявив про порушення основних принципів безпеки на Запорізькій АЕС.

Раніше 23 серпня стало відомо, що міністри закордонних справ Франції та Росії провели телефонну розмову, присвячену захопленій російськими окупантами Запорізькій атомній електростанції.

23 серпня заступниця генсека ООН на Радбезі закликала демілітаризувати Запорізьку АЕС та негайно допустити туди місію МАГАТЕ.

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