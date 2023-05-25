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НАТО чекає, що Грузія дотримуватиметься санкцій проти Росії, - Столтенберг

25 травня, 2023 четвер
06:30
Світ Єнс Столтенберг

Північноатлантичний альянс очікує від Грузії дотримання міжнародних санкцій, що обмежують можливості Росії вести агресивну війну проти України

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Укрінформ.

"Важливо, щоб Грузія керувалася демократичними цінностями, в які ми всі віримо. Ми очікуємо від країн, що не є членами НАТО, дотримання санкцій, які ускладнюють для Росії фінансування та організацію її загарбницької війни проти України", - сказав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО нагадав, що Альянс є партнером Грузії протягом багатьох років, підтримуючи впровадження реформ і співпрацюючи на політичному та практичному рівнях. Водночас Грузія є найбільш вразливою серед країн, що опинилися "проміж шкідливим впливом росії та демократичним світом".

"Важливо, щоб Грузія керувалася демократичними цінностями, в які ми всі віримо. Ми очікуємо від країн, що не є членами НАТО, дотримання санкцій проти РФ", - сказав він.

Столтенберг додав, що Кремль намагається своїми ворожими діями наростити вплив та контролювати країни колишнього Варшавського договору і сусідні з Росією держави.

  • 15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways.
  • 20 травня стало відомо, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways, яка почала здійснювати прямі рейси до Москви. Своєю чергою авіакомпанія оголосила президентку персоною нон ґрата на своїх літаках.
  • Прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що санкції проти РФ завдадуть краху економіці Грузії, а також звинуватив світову спільноту у тому, що вона не ввела обмежень проти Росії під час війни у Грузії у 2008.
Росія
Грузія
санкції проти Росії
Війна з Росією
НАТО
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