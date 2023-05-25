Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Укрінформ.

"Важливо, щоб Грузія керувалася демократичними цінностями, в які ми всі віримо. Ми очікуємо від країн, що не є членами НАТО, дотримання санкцій, які ускладнюють для Росії фінансування та організацію її загарбницької війни проти України", - сказав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО нагадав, що Альянс є партнером Грузії протягом багатьох років, підтримуючи впровадження реформ і співпрацюючи на політичному та практичному рівнях. Водночас Грузія є найбільш вразливою серед країн, що опинилися "проміж шкідливим впливом росії та демократичним світом".

"Важливо, щоб Грузія керувалася демократичними цінностями, в які ми всі віримо. Ми очікуємо від країн, що не є членами НАТО, дотримання санкцій проти РФ", - сказав він.

Столтенберг додав, що Кремль намагається своїми ворожими діями наростити вплив та контролювати країни колишнього Варшавського договору і сусідні з Росією держави.