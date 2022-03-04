НАТО обговорить можливість закриття неба над Україною

Про це повідомляє американське видання Financial Times.



За словами міністра закордонних справ Іспанії, НАТО може підтримати закриття неба над Україною вже сьогодні, 4 березня, під час засідання.

Саміт включатиме обговорення всіх потенційних варіантів і наслідків конфлікт. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зустріч міністрів закордонних справ військового альянсу під керівництвом США буде використана для "координації та консультацій щодо нашої відповіді на жорстоке вторгнення Росії в Україну, а також довгострокові наслідки".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вимагає від світових лідерів негайного посилення санкцій проти держави–ядерного терориста та просить закрити небо над Україною.

Вночі на 4 березня російські окупанти атакували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.

найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок. Станом на зараз пожежу на Запорізькій АЕС загасили .

Президент Зеленський закликав Захід прокинутись і відреагувати на обстріли росіян Запорізької АЕС: "Держава-терорист вдалася до ядерного терору. Якщо буде вибух - це кінець Європі".

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