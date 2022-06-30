НАТО посилює солідарність з Україною, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Північноатлантичний Альянс погодив надання безстрокової допомоги Україні
Про це він сказав під час пресбрифінгу, який транслює "Еспресо".
"Ми погодилися щодо зміни нашої оборонної потужності, а також в наданні безстрокової допомоги Україні. Погодили нову стратегічну концепцію НАТО: нарощувати зусилля щодо викликів, які будуть у майбутньому, ініціювали новий інноваційний фонд. Прагнемо збільшити оборонний бюджет НАТО", - розповів Столтенберг.
Столтенберг також додав, що нова стратегічна концепція визначає тероризм, як одну з найбільших загроз.
"Прагнемо посилити стосунки з союзниками та партнерами, включаючи країни Тихоокеанського регіону. Нова стратегічна концепція визначає тероризм, як одну з найбільших загроз. Окреслили прогрес у спільній боротьбі. Підсилюємо нашу відданість та солідарність Україні. Альянс, пліч-о-пліч з Україною, надає підтримку від всіх партнерів. Прагнемо вдатися до превентивних дій щодо будь-якої кризи. Будемо зосереджувати зусилля на безпеці кордонів та боротьбі з тероризмом", - підкреслив Столтенберг.
- НАТО допоможе модернізувати військове оснащення україньскої армії в довгостроковій перспективі та тримає свої двері відкритими, зокрема, щодо членства України в Альянсі
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