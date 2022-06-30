НАТО посилює солідарність з Україною, - Столтенберг

Про це він сказав під час пресбрифінгу, який транслює "Еспресо".

"Ми погодилися щодо зміни нашої оборонної потужності, а також в наданні безстрокової допомоги Україні. Погодили нову стратегічну концепцію НАТО: нарощувати зусилля щодо викликів, які будуть у майбутньому, ініціювали новий інноваційний фонд. Прагнемо збільшити оборонний бюджет НАТО", - розповів Столтенберг.

Столтенберг також додав, що нова стратегічна концепція визначає тероризм, як одну з найбільших загроз.

"Прагнемо посилити стосунки з союзниками та партнерами, включаючи країни Тихоокеанського регіону. Нова стратегічна концепція визначає тероризм, як одну з найбільших загроз. Окреслили прогрес у спільній боротьбі. Підсилюємо нашу відданість та солідарність Україні. Альянс, пліч-о-пліч з Україною, надає підтримку від всіх партнерів. Прагнемо вдатися до превентивних дій щодо будь-якої кризи. Будемо зосереджувати зусилля на безпеці кордонів та боротьбі з тероризмом", - підкреслив Столтенберг.

НАТО допоможе модернізувати військове оснащення україньскої армії в довгостроковій перспективі та тримає свої двері відкритими, зокрема, щодо членства України в Альянсі

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



