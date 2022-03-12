Навіть прихильники "російського миру" закрили рот та мовчки возять на фронт все, що треба: одеська чиновниця про ситуацію в місті

"Якщо раніше була паніка, то зараз люди працюють як єдиний механізм та готуються до різних можливих сценаріїв", – сказала вона в етері Espreso.TV.

Позднякова зазначила: "Уся країна показала, що російському агресору не буде "легкої прогулянки", Одеса має таку ж позицію, тому ми готуємось".

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Також чиновниця додала, що так звана "проросійська колона" в Одесі значно зменшилась: "Навіть прихильники "російського миру", які є депутатами Міськради, закрили рот та мовчки возять на фронт все, що треба. Сподіваюсь незабаром будь-які настрої "російського миру" зникнуть, бо дивлячись на Маріуполь, Бучу, Ірпінь, зникнуть. Бо це геноцид".

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За словами чиновниці, місто потребує медикаментів та продуктів, аби передавати їх на окупований Миколаїв – саме з Одеси є змога це робити.