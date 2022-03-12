Навіть прихильники "російського миру" закрили рот та мовчки возять на фронт все, що треба: одеська чиновниця про ситуацію в місті
Директорка "Теплопостачання міста Одеси" Анна Позднякова зауважила, що одесити готуються до можливого наступу російського агресора
"Якщо раніше була паніка, то зараз люди працюють як єдиний механізм та готуються до різних можливих сценаріїв", – сказала вона в етері Espreso.TV.
Позднякова зазначила: "Уся країна показала, що російському агресору не буде "легкої прогулянки", Одеса має таку ж позицію, тому ми готуємось".
Читайте також: Знищувати потрібно передовсім російську техніку: саме вона, а не солдати, є основою російської армії, – військовий експерт
Також чиновниця додала, що так звана "проросійська колона" в Одесі значно зменшилась: "Навіть прихильники "російського миру", які є депутатами Міськради, закрили рот та мовчки возять на фронт все, що треба. Сподіваюсь незабаром будь-які настрої "російського миру" зникнуть, бо дивлячись на Маріуполь, Бучу, Ірпінь, зникнуть. Бо це геноцид".
Читайте також: Ми маємо повертати всі свої окуповані території включно з Кримом, – голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
За словами чиновниці, місто потребує медикаментів та продуктів, аби передавати їх на окупований Миколаїв – саме з Одеси є змога це робити.
- Нагадаємо, російські війська можуть підійти до Одеси з боку невизнаного Придністров'я та оточити місто. Про це заявив міський голова Одеси Геннадій Труханов
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе