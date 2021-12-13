Навколо Зеленського склалась кадрова система, яка порушує закони на всіх рівнях і всю безпеку, - політолог Гарань

Про це він заявив у ефірі програми "Червона лінія з Сергієм Висоцьким" на Еспресо.TV.



Він прокоментував ситуацію, коли ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі почав погрожувати поліцейським на блокпості в зоні ООС.



"Ми розуміємо, що це (призначення, - ред) було побажання Зеленського, але (ексмінстр,- ред.) Аваков йому "ні" не сказав. Я думаю, що в тому числі, це і його відповідальність. Я думаю, що мудрий Аваков міг би пояснити Зеленському: "Я готовий дослухатись до твоїх кадрових порад, але не настільки". Аваков теж до цього доклався, на жаль", - сказав Гарань.



Політолог додав, що в цій ситуації головне не у Гогілашвілі, а в тому, що почались відкриватись факти навколо помічниці (його дружини,- ред) президента Левченко, зокрема те, що вона не перебуває на державній посаді.



"Вона продовжує отримувати зарплату в "Кварталі". Це не перший випадок - у нас є помічник Шефір, є радник голови ОП (Подоляк, -ред), який виступає із заявами, які офіційно транслюють точку зору Офісу президента, або президента, який є теж не чиновником, а позаштатний. Вони не подають декларації, вони могли не проходити спецперевірку", - вважає він.



На думку Гараня, питання в тому, на яких підставах, люди, які отримують зарплати в бізнесі - працюють на ключових посадах в Офісі Зеленського.



"Це дійсно є підрив держбезпеки. Навколо президента склалась кадрова система, яка порушує закони на всіх рівнях і порушує всю безпеку", - підсумував політолог.

Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра. Відеозапис поведінки чиновника оприлюднив YouTube-канал "Остання крапля".

Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.

11 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відсторонив Гогілашвілі від виконання обов'язків.

Нардеп VIII скликання Борислав Береза оприлюднив дані про наявність у Гогілашвілі громадянства Росії.

Президент Володимир Зеленський, у якого в Офісі працює дружина Гогілашвілі Марія Левченко, зажадав звільнення заступника міністра. Марія Левченко була однією з присутніх під час звіту очільника військової розвідки Василя Бурби Зеленському щодо підготовки затримання вагнерівців. Після цього звіту затримання вагнерівців було провалене.

За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".

13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця".