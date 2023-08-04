Про це написав голова МВС Польщі Маріуш Камінський у twitter.

Як він зазначив у дописі, підозрюваний проводив розвідку військових об'єктів та портів, а також займався пропагандистською діяльністю.

"Агентство внутрішньої безпеки затримала ще одного, 16-го підозрюваного члена російської шпигунської мережі. Михайло А., білорус, займався розвідкою військових об'єктів та портів. Він також здійснював пропагандистську діяльність на користь Росії. Його взяли під варту", - пише Камінський.

Що відомо про мережу російських шпигунів у Польщі

15 березня стало відомо, що польські спецслужби викрили російську шпигунську мережу, яка готувала диверсії на залізниці. Тоді затримали шістьох іноземців.

Пізніше міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський повідомив, що Агентство внутрішньої безпеки країни затримало дев'ятьох підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами, які вели розвідувальну діяльність проти Польщі та готували диверсії на маршрутах постачання зброї Україні..

Після цього, 27 березня польські спецслужби затримали ще одного іноземця, який шпигував на користь Росії. Його цікавила інформація про критичну інфраструктуру та діяльність безпекових структур Польщі.

30 червня у Польщі затримали професійного хокеїста, який збирав і передавав Росії дані про критичну інфраструктуру. У МЗС РФ відреагували на його затримання.

10 липня ми повідомляли про те, що агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало ще одного учасника шпигунської мережі, яка працювала на російську розвідку. Ним виявився громадянин України.