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Наживалися на дитячому харчуванні: столичних чиновників-освітян підозрюють у привласненні 4 млн грн

2 червня, 2023 п'ятниця
11:57
Кримінал

Начальника управління освіти РДА Києва й керівника комунального підприємства викрили на підробці документів і привласненні 4 млн грн з дитячого харчування

Про це інформує Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що начальник управління освіти однієї з районних державних адміністрацій Києва, за змовою з керівником комунального підприємства, видали сфальсифіковані документи щодо виконання умов договору на постачання харчування дітей у Києві після початку повномасштабного вторгнення РФ.

РДА перерахувала гроші комунальному підприємству на основі актів виконаних робіт, які були складені до укладання договору. Однак послуги з харчування для 30 закладів освіти у столиці не були надані у зазначений період.

Зловживаючи своїм службовим становищем, особи розтратили майже 4 млн грн з місцевого бюджету територіальних громад Києва.

Службовцям райдержадміністрацій та комунального підприємства повідомили про підозру:

  • ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),
  • ч. 2 ст. 28 КК України (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою),
  • ч. 1 ст. 366 КК України (складання, видача і внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей).

Вирішується питання про обрання зловмисникам попереджувального заходу.

  • Водночас 1 лютого Бюро економічної безпеки й СБУ провели обшуки в будинку мільярдера Ігоря Коломойського у справі про привласнення колишнім топменеджментом Укрнафти та Укртатнафти 40 млрд грн. Згодом повідомили про підозру головній бухгалтерці Укртатнафти, вона фігурує у схемі розкрадання коштів Укрнафти та Укртатнафти на 40 млрд грн.
  • Служба безпеки України вилучила  понад 16 тис. тонн нафтопродуктів на загальну вартість близько 800 млн грн.
  • Нині ексвиконувачу обов’язків першого заступника голови Правління компанії "Укртатнафта" (2019-2022 рр.) повідомили ще про одну підозру в заволодінні чужим майном.
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