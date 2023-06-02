Про це інформує Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що начальник управління освіти однієї з районних державних адміністрацій Києва, за змовою з керівником комунального підприємства, видали сфальсифіковані документи щодо виконання умов договору на постачання харчування дітей у Києві після початку повномасштабного вторгнення РФ.

РДА перерахувала гроші комунальному підприємству на основі актів виконаних робіт, які були складені до укладання договору. Однак послуги з харчування для 30 закладів освіти у столиці не були надані у зазначений період.

Зловживаючи своїм службовим становищем, особи розтратили майже 4 млн грн з місцевого бюджету територіальних громад Києва.

Службовцям райдержадміністрацій та комунального підприємства повідомили про підозру:

ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

ч. 2 ст. 28 КК України (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою),

ч. 1 ст. 366 КК України (складання, видача і внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей).

Вирішується питання про обрання зловмисникам попереджувального заходу.