НБУ розробив курс фінансової грамотності для громадян: як доєднатись

Про це повідомив Ощадбанк.

На платформі у вільному доступі понад 170 статей, які допоможуть здобути фінансову грамотність та розв'язувати фінансові питання у реальному житті:

алгоритми дій для оформлення кредиту чи депозиту;

поради з планування власного бюджету;

фінансове виховання дітей.

На сайті є тести, за допомогою яких можна визначити слабкі місця у знаннях фінансових законів, усунути їх і покращити свою фінансову грамотність.

На сайті є віртуальний фінансовий гід Горпинка, яка буде допомагати з навігацією по сайту.