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Головна Економіка НБУ розробив курс фінансової грамотності для громадян: як доєднатись

НБУ розробив курс фінансової грамотності для громадян: як доєднатись

23 вересня, 2023 субота
15:30
Економіка Бізнес, економіка під час війни

Нацбанк України запустив онлайн-платформу "Гаразд" з фінансової грамотності для того, щоб українці могли навчитись грамотно керувати заробленими коштами

Про це повідомив Ощадбанк.

На платформі у вільному доступі понад 170 статей, які допоможуть здобути фінансову грамотність та розв'язувати фінансові питання у реальному житті:

  • алгоритми дій для оформлення кредиту чи депозиту;
  • поради з планування власного бюджету;
  • фінансове виховання дітей.

На сайті є тести, за допомогою яких можна визначити слабкі місця у знаннях фінансових законів, усунути їх і покращити свою фінансову грамотність.

На сайті є віртуальний фінансовий гід Горпинка, яка буде допомагати з навігацією по сайту.

  • Із 16 вересня 2023 року Нацбанк збільшив пропозицію готівкової іноземної валюти та дозволяє громадянам перекази за кордон для оплати деяких медичних послуг та оплати зовнішніх боргів держустановами.
  • 22 вересня віртуальний monobank заявив про запуск сервісу програмних реєстраторів розрахункових операцій - check by mono для ФОПів.
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