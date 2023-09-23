НБУ розробив курс фінансової грамотності для громадян: як доєднатись
Нацбанк України запустив онлайн-платформу "Гаразд" з фінансової грамотності для того, щоб українці могли навчитись грамотно керувати заробленими коштами
Про це повідомив Ощадбанк.
На платформі у вільному доступі понад 170 статей, які допоможуть здобути фінансову грамотність та розв'язувати фінансові питання у реальному житті:
- алгоритми дій для оформлення кредиту чи депозиту;
- поради з планування власного бюджету;
- фінансове виховання дітей.
На сайті є тести, за допомогою яких можна визначити слабкі місця у знаннях фінансових законів, усунути їх і покращити свою фінансову грамотність.
На сайті є віртуальний фінансовий гід Горпинка, яка буде допомагати з навігацією по сайту.
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