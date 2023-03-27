Текст звернення оприлюднено на сайті МЗС.

"У зв’язку з тим, що ми наближаємося до наступного засідання Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету 28-30 березня, ми хочемо повторити позицію України щодо нещодавніх закликів МОК щодо визначення шляхів допуску російських і білоруських спортсменів до змагань як "нейтральних", - зазначається в заяві.

Також її автори зауважили, що взяли до відома занепокоєння, висловлене спеціальними доповідачами ООН щодо недискримінації виключно на основі громадянства спортсменів.

"Ми шкодуємо, що МОК використав ці занепокоєння як привід, щоб радикально змінити свою попередню добре аргументовану позицію щодо рекомендації не допускати російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб до міжнародних спортивних змагань. Ми хочемо підкреслити, що не національність спортсменів визначає їхню роль, а той факт, що вони спонсоруються/підтримуються своїми урядами чи компаніями, які підтримують кремлівський режим, який продовжує свою агресивну війну проти України, або навіть вони являються безпосередньо російськими військовими", - наголошується в заяві.

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Зокрема додається, що Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща поділяють спільну думку, що немає жодної причини відходити від режиму виключення для російських і білоруських спортсменів, встановленого МОК понад рік тому, відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ми глибоко переконані, що зараз не час розглядати питання про повернення російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри в будь-якому статусі. Хоча МОК ще не прийняв остаточних рішень, ми наполегливо закликаємо його переглянути свої плани та повернутися до початкової, перевіреної позиції, яку підтримує міжнародне співтовариство", - зазначається у зверненні.

Його автори водночас нагадали, що РФ та Білорусь можуть повернути своїх спортсменів у міжнародне спортивне співтовариство шляхом припинення загарбницької війни, розв’язаної Росією за співучастю Білорусі, та відновлення поваги до суверенітету та територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.