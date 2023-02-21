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Вимогу до МОК відсторонити від Олімпіади атлетів з РФ та Білорусі повторно підтвердили 34 країни – заява

21 лютого, 2023 вiвторок
00:53
Спорт Олімпіада-2020

Понад 30 країн підтримали вимогу України відсторонити спортсменів з РФ та Білорусі від участі у міжнародних спортивних змаганнях, навіть у складі нейтральної команди

Країни опублікували спільну заяву, в якій висловили свою стурбованість останніми пропозиціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК), які передбачають, що вивчається шлях, який дозволить російським і білоруським спортсменам повернутися до змагань, включаючи Олімпійські ігри 2024 року.

Основні тези заяви звучать так:

  • Ситуація в Україні продовжує погіршуватися після того, як минулого року МОК не дозволив російським і білоруським спортсменам брати участь у змаганнях. І зараз немає жодних причин скасовувати це рішення;
  • Існують серйозні занепокоєння щодо можливості для російських і білоруських спортсменів змагатися на нейтральній основі, враховуючи, що вони безпосередньо фінансуються та підтримуються своїми державами. Поки дієва модель "нейтралітету" не буде детально викладена, російські та білоруські спортсмени не повинні бути допущені до змагань;
  • Існують явні занепокоєння щодо міцних зв’язків між російськими спортсменами та російськими військовими;
  • МОК повинен розглянути питання, визначені всіма країнами, і переглянути свою пропозицію;
  • Росія та Білорусь можуть прокласти шлях для повного повернення своїх спортсменів до міжнародної спортивної спільноти, припинивши війну, яку вони розпочали.

У заяві зазначено, що особливо значною є підтримка Франції, як країни-господарки Олімпійських і Паралімпійських ігор у Парижі 2024 року, та Греції, як батьківщини Олімпіади. Звернення також підписали господарі ОІ 2021 року Японія, Італія, яка прийматиме зимові Олімпійські ігри 2026 року, і господарі літніх Олімпійських ігор 2028 року, Сполучені Штати.

Окрім них, до числа тих, хто підписав лист, входять: Австрія, Бельгія, Хорватія, Канада, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Південна Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Велика Британія та Швеція.

"Беручи до уваги заявлену позицію МОК про те, що остаточних рішень не прийнято, ми наполегливо закликаємо МОК розглянути питання, визначені всіма країнами, і відповідно переглянути свою пропозицію", - зазначено у документі.

У заяві йдеться, що вона підтверджує позицію країн, яка вироблена ще 10 лютого під час зустрічі представників міністрів спорту. Її тоді підтримав президент України Володимир Зеленський.

Тоді було підтверджено дві попередні колективні заяви від 8 березня 2022 року та 4 липня 2022 року. Вони підтримали заяву МОК від 28 лютого 2022 року, яка рекомендувала російським і білоруським спортсменам не брати участь у змаганнях, поки триває війна в Україні:

"Ми зазначали, що після цієї заяви ситуація на місці в Україні лише погіршилася. Ми твердо переконані, що, враховуючи, що ситуація щодо російської агресії в Україні не змінилася, і як імператив справедливості та солідарності стосовно українських спортсменів, чиї спортивні об’єкти були зруйновані та яким довелося покинути свою країну (або залишитися в боротьбі за захист України, в якій загинуло дуже багато), немає жодних практичних причин відходити від режиму виключення для російських і білоруських спортсменів, встановленого МОК у своїй заяві від 28 лютого 2022 року".

Також країни розкритикували заяву Міжнародного олімпійського комітету від 25 січня 2023 року, у якій викладено намір МОК повернути спортсменів з РФ та Білорусі до участі в Олімпіаді та відборі до неї:

"Визнаючи автономію спортивних організацій, враховуючи вторгнення в Україну та її спустошення, ми погодилися, що пропозиція МОК щодо вивчення шляху повернення до змагань для окремих російських і білоруських спортсменів викликає багато запитань і занепокоєнь".

  • Нагадаємо, 27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. 
  • 1 лютого у Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів, що були затверджені в грудні 2022 року.
  • 3 лютого Польща та країни Балтії оприлюднили спільну заяву проти повернення росіян та білорусів на Олімпіаду. 7 лютого до них приєднались п'ять скандинавських країн.
  • 6 лютого Верховна Рада звернулася до МОК з вимогою заборонити росіянам та білорусам виступати на Олімпіаді-2024.
  • 10 лютого у Великій Британії відбувся саміт 35 країн, які виступили за недопуск росіян до Олімпіади у 2024 році – їх підтримав під час виступу на зустрічі і Володимир Зеленський.
  • 14 лютого директор МОК Джеймс Маклауд написав листи до НОК 35 країн, які збираються вимагати відсторонення росіян і білорусів від змагань, щоб вони вплинули на рішення міністрів спорту
Олімпіада
МОК
бойкот Росії
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