Журналіст поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Я не згоден із тим, що росіяни знелюдніли за часів правління Путіна. Не лише чинний президент Росії винен у тому, що зараз відбувається. Путін став таким, як від нього очікували росіяни. Я дивлюся опитування Радіо Свобода у Москві та Санкт-Петербурзі, як росіяни ставляться до так званої спецоперації. Це просто жахливо. Дивишся на людей, в яких на обличчі написано, що вони мають якусь вищу освіту, добре одягненні. Але кажуть: цих українців треба добити, їх треба знищити. Це звучить від усієї так званої російської інтелігенції", - зазначив Криштопа.

Письменник додав, що й сто років тому росіяни чинили з українцями так само як зараз.

"Я зараз досліджую російську окупацію Галичини 1914 року. Звичайно, це не порівняти з тим, що росіяни робили в Бучі чи Маріуполі. Але дуже багато схожого: теж мародерство; начебто вводиться сухий закон, а коли дозволили, то всі напиваються так, що під столами лазять; безперервні крадіжки, репресії; твердження, що України не було й не може існувати. Тобто дуже схожі історії", - зауважив Олег Криштопа.

На початку червня Всеросійський центр вивчення громадської думки оприлюднив результати опитування, за якими Путіну вірять 80,8% росіян, його дії схвалюють понад 78,3%.

12 липня російське видання "Медуза" повідомило, що закрите опитування, проведене на замовлення Кремля свідчить: 30% росіян вважають, що війну потрібно зупинити прямо зараз.

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